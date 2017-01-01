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Главная  /  Репортажи  /  У входа в парк «Зарядье» началась установка скамеек в виде деревянных брусьев

У входа в парк «Зарядье» началась установка скамеек в виде деревянных брусьев

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:11
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На территории у входа в парк «Зарядье», где был разбит цветник, началась установка скамеек в виде деревянных брусьев. Некоторые скамьи прямые и длинные, другие изогнутые, в виде бумеранга. Скамьи изготовлены из массивных деревянных брусьев, которые отполировали. Таких скамеек будет не мало, и, учитывая их большую длину, посидеть и отдохнуть места хватит всем, кто решит остановиться на "перекур", в перерыве между прогулкой на Красной площади и в парке Зарядье.

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