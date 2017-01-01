У входа в парк «Зарядье» началась установка скамеек в виде деревянных брусьев
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 11:11
-
- 20
На территории у входа в парк «Зарядье», где был разбит цветник, началась установка скамеек в виде деревянных брусьев. Некоторые скамьи прямые и длинные, другие изогнутые, в виде бумеранга. Скамьи изготовлены из массивных деревянных брусьев, которые отполировали. Таких скамеек будет не мало, и, учитывая их большую длину, посидеть и отдохнуть места хватит всем, кто решит остановиться на "перекур", в перерыве между прогулкой на Красной площади и в парке Зарядье.
- 20
Комментарии (0)