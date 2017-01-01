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Первый снег пошел на востоке Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:59
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  • 1

Первый снег сумел долететь до земли на востоке Москвы.

  • 23
  • 1

Комментарии (1)

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