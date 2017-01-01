В подмосковной Лобне пошёл первый снег

Автор: mars66 Дата публикации: 13:12

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В городе Лобня Московской области пошёл первый снег. Спустя несколько минут выглянуло солнышко и от него остались только мокрый асфальт и лужи.