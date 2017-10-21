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Первый небольшой снег прошёл в районе Бибирево

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
13:57
  • 31
  • 1

21 октября в районе Бибирево прошёл кратковременный первый снег. Температура воздуха составляет плюс 2 градуса. Дует холодный ветер.

  • 31
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    14:49
    Репортаж опубликован на портале АГН 'Москва" в 14:37 http://www.mskagency.ru/materials/2716753 21.10.17
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