Первые твердые осадки выпали в Московской области

Автор: dunavlad88 Дата публикации: 15:12

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Первый снег вместе с крупой прошел в Подмосковье. Температура колеблется от +2 до +4. Он ложится, но через минут 5 уже весь тает. С первым снегом МО!