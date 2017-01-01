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Первые твердые осадки выпали в Московской области

Автор:
dunavlad88
Дата публикации:
15:12
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Первый снег вместе с крупой прошел в Подмосковье. Температура колеблется от +2 до +4. Он ложится, но через минут 5 уже весь тает. С первым снегом МО!

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