На Калужской площади ведутся работы по сносу ресторана "Пикадилли"

Автор: tim777 Дата публикации: 15:12

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В центре Москвы в районе Якиманка ведутся работы по сносу самостроя. Речь идет о ресторане "Пикадилли" расположенном на Калужской площади. Данная постройка была признана самостроем и включена в пятую волну по сносу. Владельцы помещения задолго до наступления сроков демонтажа были проинформированы о признании их строения самостроем, чему свидетельствовал информационный щит. За время отведенное на добровольный демонтаж, со стороны владельцев никаких действий предпринято не было. По истечении срока в настоящий момент снос производится силами Префектуры ЦАО г. Москвы.