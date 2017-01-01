На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Завершение осени в Москве

Завершение осени в Москве

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:13
  • 26
  • 1

В Москве выпал первый снег. В Москву пришла зима.

  • 26
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    15:33
    Слишком громко сказано про "в Москву пришла зима". Более того ни на одном из фото заявленная тема не раскрыта, ибо текст сюжета не соответствует описанию в заголовке.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
17:12 | LaimeLaim
Досуг горожан и туристы в выходные дни
1 0
17:12 | LaimeLaim
Осенняя пора в столице