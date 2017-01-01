Кратковременные осадки в виде снега прошли в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 15:18

31

31 0

21 октября в столице установилась прохладная погода. Температура воздуха не превысила +5 градусов. При этом в середине дня в различных округах столицы прошли кратковременные осадки в виде снега. Снежная крупа выпала на юго-востоке, северо-западе, а также и в центре города. Благодаря плюсовой температуре выпавший снег сразу таял и буквально в течении 10 минут осадки вовсе прекратились. При этом как сообщают синоптики, в ближайшие дни в столице возможны заморозки. Автомобилистам самое время задуматься о замене летней резины на зимнюю.