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Немецкая теннисистка Юлия Гёргес выиграла «ВТБ Кубка Кремля» в СК «Олимпийский»

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:27
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Немецкая теннисистка Юлия Гёргес выиграла «ВТБ Кубка Кремля» в СК «Олимпийский». Немка Юлия Гёргес уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину 6:1, 6:2 за 1 час 5 минут. После трёхгодовой серии побед россиянок в финале женских московских соревнований, трофей покидает страну. 28-летняя уроженка Бада-Олдеслое с самого начала атаковала с выходами к сетке и сильно и вариативно подавала, не давая в первой партии никаких шансов 20-летней Касаткиной. Преимущество в статистике по активно выигранным очкам 23-5 в пользу Юлии. Немка прервала свою серию поражений в финалах WTA и завоевала свой третий титул в карьере. Гёргес эффектно завершила этот поединок, подав эйс. По окончании противостояния Дарья обняла свою соперницу и поздравила с победой. В интервью на корте Юлия Гёргес сказала, что ей очень понравилось выступать в Москве и она точно вернётся защищать свой титул в следующем сезоне. Текст взят (отредактирован) с сайта kremlincup.ru

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