Немецкая теннисистка Юлия Гёргес выиграла «ВТБ Кубка Кремля» в СК «Олимпийский»

19

19 0

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес выиграла «ВТБ Кубка Кремля» в СК «Олимпийский». Немка Юлия Гёргес уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину 6:1, 6:2 за 1 час 5 минут. После трёхгодовой серии побед россиянок в финале женских московских соревнований, трофей покидает страну. 28-летняя уроженка Бада-Олдеслое с самого начала атаковала с выходами к сетке и сильно и вариативно подавала, не давая в первой партии никаких шансов 20-летней Касаткиной. Преимущество в статистике по активно выигранным очкам 23-5 в пользу Юлии. Немка прервала свою серию поражений в финалах WTA и завоевала свой третий титул в карьере. Гёргес эффектно завершила этот поединок, подав эйс. По окончании противостояния Дарья обняла свою соперницу и поздравила с победой. В интервью на корте Юлия Гёргес сказала, что ей очень понравилось выступать в Москве и она точно вернётся защищать свой титул в следующем сезоне. Текст взят (отредактирован) с сайта kremlincup.ru