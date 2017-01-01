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Главная  /  Репортажи  /  Пешеходы массово идут на красный сигнал светофора на Тверской улице

Пешеходы массово идут на красный сигнал светофора на Тверской улице

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:33
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Пешеходы массово нарушают правила дорожного движения при переходе улицы из-за долгой фазы красного света светофора.

  • 18
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