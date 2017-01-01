Холодный октябрьский день в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:17

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В столице целый день холодно и промозгло. По небу проплывают облака и тучи. Днем было всего +3С. Впереди горожан и гостей столицы ожидают морозные ночи и снег.