Заброшенное строительство паркинга на Алтуфьевском шоссе

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:36

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Вот уже несколько лет жильцы дома № 100 по Алтуфьевскому шоссе из окон своих квартир видят котлован заполненный протухшей зелёной водой и мусором. Власти СВАО ещё в 2016 году требовали возвести паркинг на Алтуфьевском шоссе, 100, который был заморожен на стадии котлована. Но всё равно работы так и не продолжились. Территория котлована огорожена забором, но за годы он стал хлипким. Охраны нет, бытовки заколочены. Родители беспокоятся за своих детей, так как они могут пробраться на территорию котлована, утонуть или причинить себе увечья.