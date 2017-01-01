Благоустройство сквера возле метро "Дубровка" близится к завершению

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 18:57

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Сквер на улице Шарикоподшипниковской благоустроят для культурного и спортивного досуга с велодорожками, тропиночной сетью, освещением и информационными щитами. Проект благоустройства территории разработали, согласно техдокументации ГБУ "Жилищник района Южнопортовый". В сквере у метро "Дубровка" уже появились детские и спортивные площадки, появился фонтан, разработаны художественная подсветка и архитектурные декоративные элементы, система навигации с информационными стендами. Загруженные транспортом улицы планируется отгородить от общественных пространств шумозащитными барьерами, чтобы создать комфортную для проживания, отдыха и спорта городскую среду.