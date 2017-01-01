На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Благоустройство сквера возле метро "Дубровка" близится к завершению

Благоустройство сквера возле метро "Дубровка" близится к завершению

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
18:57
  • 39
  • 0

Сквер на улице Шарикоподшипниковской благоустроят для культурного и спортивного досуга с велодорожками, тропиночной сетью, освещением и информационными щитами. Проект благоустройства территории разработали, согласно техдокументации ГБУ "Жилищник района Южнопортовый". В сквере у метро "Дубровка" уже появились детские и спортивные площадки, появился фонтан, разработаны художественная подсветка и архитектурные декоративные элементы, система навигации с информационными стендами. Загруженные транспортом улицы планируется отгородить от общественных пространств шумозащитными барьерами, чтобы создать комфортную для проживания, отдыха и спорта городскую среду.

  • 39
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
19:49 | reporterA94
В московских поликлиниках терминалы электронной записи не работают уже несколько дней
19 0
19:46 | denis947
Движение по ТТК серьезно затруднено из-за опрокидывания фуры с песком
92 0
20.10 22:11 | Гринфельд Павел
Сквер у Калитниковского пруда в центре Москвы после благоустройства