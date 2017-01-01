Фура с песком перевернулась на юго-востоке ТТК
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 18:55
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На юго-востоке Москвы на внешней стороне ТТК на участке от Волгоградского проспекта до улицы Нижегородская произошло ДТП. Перевернулась фура с песком. В результате аварии содержимое тонара высыпалось на дорогу и обочину, также оказалась повреждена опора освещения. Водитель грузовика получил травмы, ему оказали помощь на месте. Для подъема длинномера и освобождению проезжей части на место прибыли пожарно-спасательные подразделения и спецкран.
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