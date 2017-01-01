Движение по ТТК серьезно затруднено из-за опрокидывания фуры с песком

Автор: denis947 Дата публикации: 19:46

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На юго-востоке Москвы на внешней стороне ТТК на участке от Волгоградского проспекта до улицы Нижегородская произошло ДТП. Перевернулась фура с песком. В результате аварии содержимое тонара высыпалось на дорогу и обочину, также оказалась повреждена опора освещения. Водитель грузовика получил травмы, ему оказали помощь на месте. Для подъема длинномера и освобождению проезжей части на место прибыли пожарно-спасательные подразделения и спецкран.