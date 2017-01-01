В московских поликлиниках терминалы электронной записи не работают уже несколько дней

Автор: reporterA94 Дата публикации: 19:49

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В десятках столичных поликлиниках терминалы электронной очереди не работают уже около недели. У граждан возникают многочисленные проблемы с записью ко врачам. А чтобы записаться на приём к специалистам - необходимо прождать 7-9 минут, пока регистратором будет вручную заполнен талон. Сообщается, что по Москве в десятках поликлиник произошёл сбой системы, из-за которого пациенты вынуждены испытывать трудности при посещении поликлиники.