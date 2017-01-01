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Снеговой заряд на востоке Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:53
  • 27
  • 1

Снеговые заряды сегодня несколько раз накрывали восток Москвы.

  • 27
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    21:02
    Нет такого понятия разряд, если речь идет о погодной терминологии. Разрядить можно обойму пистолета или батарейку. Что касается снега, то существует такое понятие как заряд. Можно было бы уже знать такие вещи....
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