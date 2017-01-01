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Коммунальные службы подготовились к возможному гололеду

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:14
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Коммунальные службы подготовились к возможному гололеду и вышли на дежурство.

  • 16
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Комментарии (0)

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