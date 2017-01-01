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Один человек погиб в результате ДТП на эстакаде напротив гостиницы «Космос»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
21:57
  • 39
  • 1

Один человек погиб в результате ДТП на эстакаде напротив гостиницы «Космос».

  • 39
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    23:15
    Браво, Sargo! Отличная картинка, а уж текст-то какой... аж Лайф и Рены отдыхают!
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