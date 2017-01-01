На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Колпино прошёл День благоустройства

В Колпино прошёл День благоустройства

Автор:
paula_m
Дата публикации:
23:03
  • 7
  • 0

Сегодня 21 октября в Колпино прошёл День благоустройства. Традиционно в субботнике принимали участие жители Колпинского района. Убрали мусор на улицах и во дворах, чтоб сделать наш район ещё чище и красивей.
По всёму району были организованы пункты выдачи инвентаря.

В парке им 40-летия ВЛКСМ на острове Чухонка, в рамках общегородского субботника, была организована акция «Белкин РАЙ.ON». Администрация района закупила белочек и выпустила на острове, а волонтёры и жители района будут их подкармливать всю зиму. Надеюсь, что белочки у нас приживутся.
Молодёжные организации и учащиеся школ приняли участие в "квесте", убрали листву, на деревья повесили кормушки для белочек.

Россия, Санкт-Петербург, Колпино, парк им 40-летия ВЛКСМ, остров "Чухонка"

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

93 0
17.10 13:19 | denim
В Петербурге сняли на видео разъезжающий по встречке автомобиль
84 0
05.10 21:05 | paula_m
Фестиваль творчества пожилых людей "Невские берега" прошёл в Колпино