В Колпино прошёл День благоустройства
- Автор:
- paula_m
- Дата публикации:
- 23:03
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По всёму району были организованы пункты выдачи инвентаря.
В парке им 40-летия ВЛКСМ на острове Чухонка, в рамках общегородского субботника, была организована акция «Белкин РАЙ.ON». Администрация района закупила белочек и выпустила на острове, а волонтёры и жители района будут их подкармливать всю зиму. Надеюсь, что белочки у нас приживутся.
Молодёжные организации и учащиеся школ приняли участие в "квесте", убрали листву, на деревья повесили кормушки для белочек.
Россия, Санкт-Петербург, Колпино, парк им 40-летия ВЛКСМ, остров "Чухонка"
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