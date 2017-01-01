В Колпино прошёл День благоустройства

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7 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195344

Сегодня 21 октября в Колпино прошёл День благоустройства. Традиционно в субботнике принимали участие жители Колпинского района. Убрали мусор на улицах и во дворах, чтоб сделать наш район ещё чище и красивей.По всёму району были организованы пункты выдачи инвентаря.В парке им 40-летия ВЛКСМ на острове Чухонка, в рамках общегородского субботника, была организована акция «Белкин РАЙ.ON». Администрация района закупила белочек и выпустила на острове, а волонтёры и жители района будут их подкармливать всю зиму. Надеюсь, что белочки у нас приживутся.Молодёжные организации и учащиеся школ приняли участие в "квесте", убрали листву, на деревья повесили кормушки для белочек.Россия, Санкт-Петербург, Колпино, парк им 40-летия ВЛКСМ, остров "Чухонка"