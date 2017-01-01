Снег на юго-западе столицы уже не тает и ложится на газоны

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:51

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Снег продолжает идти в Москве и из-за минусовой температуры не тает, а уверенно ложится на газоны, автомобили и листья деревьев.