На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снег на юго-западе столицы уже не тает и ложится на газоны

Снег на юго-западе столицы уже не тает и ложится на газоны

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:51
  • 13
  • 0

Снег продолжает идти в Москве и из-за минусовой температуры не тает, а уверенно ложится на газоны, автомобили и листья деревьев.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
01:25 | Uwis
Восток столицы заваливает первым снегом
19 0
00:04 | denis947
Снегопад на юго-востоке Москвы
19 0
21.10 23:45 | Uwis
На востоке Москвы продолжает идти снег
29 0
19.10 11:29 | LaimeLaim
Прохладное утро в столице