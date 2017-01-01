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Первый снег в Рязани

Автор:
komrad1706
Дата публикации:
10:23
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Сегодня в Рязани выпал первый снег, который продолжается и сейчас.

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