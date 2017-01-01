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Главная  /  Репортажи  /  Плохие дороги во дворах города Комсомольск-на-Амуре

Плохие дороги во дворах города Комсомольск-на-Амуре

Автор:
mariyaQWE
Дата публикации:
17:20
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Плохие дороги во дворах Комсомольска-на-Амуре. Магистральное шоссе, 23, 25.

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