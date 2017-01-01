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Первый снег в Шатуре в Подмосковье

Автор:
m777m12
Дата публикации:
10:11
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Первый снег в Шатуре в Подмосковье. Снежный покров не тает.

  • 13
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