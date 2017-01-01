Состояние труб отопления в поселке Килемары в Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 20:20

32

32 0

От котельной идет система отопления на ЦРБ. Трубы, по которым идет подача тепла в здание, утеплены очень плохо, а на некоторых участках теплоизоляции практически нет. Больничная котельная топит улицу. При такой ситуации отчитываться, что данная кочегарка готова к отоплению просто преступление. Все эти потери тепла оплачивает потребитель. Лень руководства котельной привести в порядок систему ложится на наши плечи.