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Главная  /  Репортажи  /  Состояние труб отопления в поселке Килемары в Марий Эл

Состояние труб отопления в поселке Килемары в Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
20:20
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От котельной идет система отопления на ЦРБ. Трубы, по которым идет подача тепла в здание, утеплены очень плохо, а на некоторых участках теплоизоляции практически нет. Больничная котельная топит улицу. При такой ситуации отчитываться, что данная кочегарка готова к отоплению просто преступление. Все эти потери тепла оплачивает потребитель. Лень руководства котельной привести в порядок систему ложится на наши плечи.

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