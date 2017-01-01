Фура с арбузами перевернулась на трассе М4 под Москвой

Автор: denis947 Дата публикации: 11:13

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Фура, груженная арбузами, перевернулась на трассе М4 вблизи города Домодедово. Авария произошла при движении в сторону Москвы в 15 км от МКАД. Водитель грузовика "Камаз" с прицепом не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся. Движение по двум из трех полос оказалось перекрыто. Водитель серьезно не пострадал. После перегрузки арбузов в другой грузовик опрокинутый большегруз будут ставить на колеса.