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Главная  /  Репортажи  /  Фура с арбузами перевернулась на трассе М4 под Москвой

Фура с арбузами перевернулась на трассе М4 под Москвой

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:13
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Фура, груженная арбузами, перевернулась на трассе М4 вблизи города Домодедово. Авария произошла при движении в сторону Москвы в 15 км от МКАД. Водитель грузовика "Камаз" с прицепом не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся. Движение по двум из трех полос оказалось перекрыто. Водитель серьезно не пострадал. После перегрузки арбузов в другой грузовик опрокинутый большегруз будут ставить на колеса.

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