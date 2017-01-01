Фура с арбузами перевернулась на трассе М4 под Москвой
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 11:13
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- 51
Фура, груженная арбузами, перевернулась на трассе М4 вблизи города Домодедово. Авария произошла при движении в сторону Москвы в 15 км от МКАД. Водитель грузовика "Камаз" с прицепом не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся. Движение по двум из трех полос оказалось перекрыто. Водитель серьезно не пострадал. После перегрузки арбузов в другой грузовик опрокинутый большегруз будут ставить на колеса.
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