Состояние больницы в поселке Килимеры в Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 20:20

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Мы уже снимали сюжет о нашей районной больнице, и обращались в соответствующие инстанции. Да, есть небольшие изменения в лучшую сторону . Где-то подняли ограждение и даже пару люков установили, но разрушение здания больницы продолжается. В этом новом сюжете мы вам покажем, что происходит сейчас. Мы теряем здание больницы, а ведь оно было пущено в эксплуатацию в 1995 году. Я думаю, это не так и давно. Жаль, что все попытки остановить разрушение здания больницы не увенчались успехом.