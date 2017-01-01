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Главная  /  Репортажи  /  Состояние больницы в поселке Килимеры в Марий Эл

Состояние больницы в поселке Килимеры в Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
20:20
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Мы уже снимали сюжет о нашей районной больнице, и обращались в соответствующие инстанции. Да, есть небольшие изменения в лучшую сторону . Где-то подняли ограждение и даже пару люков установили, но разрушение здания больницы продолжается. В этом новом сюжете мы вам покажем, что происходит сейчас. Мы теряем здание больницы, а ведь оно было пущено в эксплуатацию в 1995 году. Я думаю, это не так и давно. Жаль, что все попытки остановить разрушение здания больницы не увенчались успехом.

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