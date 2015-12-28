На Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля такси

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Утром 22 октября на севере столицы произошло ДТП с участием автомобиля такси. На Дмитровском шоссе, у дома 64, автомобиль такси врезался в тягач с прицепом. Оба автомобиля следовали по Дмитровскому шоссе в сторону области. На светофоре водитель тягача "МАЗ" с прицепом начал останавливаться на запрещающий сигнал светофора. В ту же секунду в заднюю часть прицепа врезался автомобиль "КИА". Удар был такой силы, что капот легкового автомобиля смяло. К счастью, водитель легкового автомобиля ехал в автомобиле один и в ДТП серьёзно не пострадал - спасла сработавшая подушка безопасности. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельтства аварии.