50 человек были эвакуированы из-за пожара в здании ТЦ в Марьино

Автор: denis947 Дата публикации: 12:02

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50 человек были эвакуированы из здания торгового центра на юго-востоке Москвы из-за возгорания. Пожар возник в трехэтажном здании по адресу: Новочеркасский бульвар, д. 57. В ходе разведки было установлено, что происходит возгорание утеплителя труб на площади 3 кв. метра. С огнем удалось справится за считанные минуты. Пострадавших нет, причины пожара выясняются.