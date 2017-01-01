На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 22 октября 2017 года

Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 22 октября 2017 года

Автор:
MR_Denis
Дата публикации:
12:56
  • 0
  • 0


22 октября на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выходят в эфире программы, выплачиваются денежные призы.

В воскресном выпуске программы собраны самые значимые и актуальные, а также шокирующие кадры событий, которые произошли на минувшей неделе.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

63 0
20.10 23:36 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 20 октября 2017 года
87 0
20.10 14:11 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 20 октября 2017 года
89 0
19.10 12:53 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 19 октября 2017 года
131 0
15.10 11:52 | MR_Denis
Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 15 октября 2017 года