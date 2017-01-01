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Первый крупный снег в Зауралье

Автор:
oleg77495
Дата публикации:
13:20
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Первый крупный снег в Шадринске.

  • 38
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