Разбитые дороги в городе Архангельске

Автор: nastyavenya Дата публикации: 22.10 23:10

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Наш мобильный репортёр из города Архангельск рассказывает об ужасном состоянии дороги вдоль домов 165 и 167 по Ленинградскому проспекту.

АРХАНГЕЛЬСК, ДОРОГИ. Видео 2