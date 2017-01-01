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Разбитые дороги в городе Архангельске

Автор:
nastyavenya
Дата публикации:
22.10 23:10
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Наш мобильный репортёр из города Архангельск рассказывает об ужасном состоянии дороги вдоль домов 165 и 167 по Ленинградскому проспекту.

АРХАНГЕЛЬСК, ДОРОГИ. Видео 2

  • 32
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