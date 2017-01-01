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Главная  /  Репортажи  /  Ход строительства канатной дороги на Воробьевых горах

Ход строительства канатной дороги на Воробьевых горах

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:21
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Ход работ по строительству канатной дороги на Воробьевых горах.

  • 4
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