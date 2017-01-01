Осенняя палитра на Воробьевых горах

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:21

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В парковых зонах еще ощущается дыхание осени. Легкий ветер создает листопад, листва устилает все вокруг и приятные тона радуют глаз.