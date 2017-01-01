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Заметно похолодало в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:20
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В столице заметно похолодало. Светит солнце . Горожане и гости столицы утеплились. На Воробьевых горах местами лежит снег.

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