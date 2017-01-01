Завершаются работы по благоустройству на Андреевской набережной
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 18:39
-
- 22
На юго-западе Москвы подходят к концу работы по благоустройству Андреевской набережной. Уже сегодня горожане могут оценить проведенные работы на набережной. Вдоль набережной между Андреевским и Лужнецким мостами организована расширенная велодорожка,которая отделена от проезжей части бордюром. Пешеходное пространство у реки вымощено плиткой. Также вдоль набережной установлены фонари и организована подсветка. Тяжелая техника уже покинула набережную и в настоящее время на благоустроенном участке ведутся отделочные работы.
- 22
Комментарии (2)