Завершаются работы по благоустройству на Андреевской набережной

Автор: tim777 Дата публикации: 18:39

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На юго-западе Москвы подходят к концу работы по благоустройству Андреевской набережной. Уже сегодня горожане могут оценить проведенные работы на набережной. Вдоль набережной между Андреевским и Лужнецким мостами организована расширенная велодорожка,которая отделена от проезжей части бордюром. Пешеходное пространство у реки вымощено плиткой. Также вдоль набережной установлены фонари и организована подсветка. Тяжелая техника уже покинула набережную и в настоящее время на благоустроенном участке ведутся отделочные работы.