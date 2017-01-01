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Главная  /  Репортажи  /  Завершаются работы по благоустройству на Андреевской набережной

Завершаются работы по благоустройству на Андреевской набережной

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:39
  • 22
  • 2

На юго-западе Москвы подходят к концу работы по благоустройству Андреевской набережной. Уже сегодня горожане могут оценить проведенные работы на набережной. Вдоль набережной между Андреевским и Лужнецким мостами организована расширенная велодорожка,которая отделена от проезжей части бордюром. Пешеходное пространство у реки вымощено плиткой. Также вдоль набережной установлены фонари и организована подсветка. Тяжелая техника уже покинула набережную и в настоящее время на благоустроенном участке ведутся отделочные работы.

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Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    18:49
    Тимофей, поздравляю тебя с 4000-м репортажем!!! Желаю тебе творческих успехов.
  • tim777
    18:54
    Спасибо Паш. Давайте подтягивайтесь тоже!
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