На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Свалка мусора рядом с хлебзаводом в Омске

Свалка мусора рядом с хлебзаводом в Омске

Автор:
facebook1952740395000745
Дата публикации:
20:16
  • 16
  • 0

Свалка мусора рядом с хлебзаводом в Омске.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

43 0
13.10 12:13 | racer
Горы мусора выросли на помойке в Краснодаре
10 0
20:20 | Дмитрий
Ковровские коммунальщики устроили полигон захоронения отходов на улице Грибоедова
50 0
10.10 14:28 | mreportertv
Омск затянула серая пелена