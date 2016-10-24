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В столичных шиномонтажах аншлаг

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:06
  • 45
  • 1

Первый снег и отрицательные температуры воздуха побудили московских автомобилистов пересмотреть сроки сезонной переобувки своих машин. С утра воскресенья в шиномонтажи начали массово обращаться водители. Днём 22 октября в некоторых шиномонтажах свободное время для записи было уже 1 ноября. Водителям стоит внимательно отнестись к данному вопросу: утром в воскресенье на многих эстакадах наблюдалась гололедица, произошло много мелких ДТП.

  • 45
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    20:35
    Снимать то разрешили тебе или по тихой воде набивал кадры?
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