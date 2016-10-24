В столичных шиномонтажах аншлаг

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Первый снег и отрицательные температуры воздуха побудили московских автомобилистов пересмотреть сроки сезонной переобувки своих машин. С утра воскресенья в шиномонтажи начали массово обращаться водители. Днём 22 октября в некоторых шиномонтажах свободное время для записи было уже 1 ноября. Водителям стоит внимательно отнестись к данному вопросу: утром в воскресенье на многих эстакадах наблюдалась гололедица, произошло много мелких ДТП.