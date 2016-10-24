В столичных шиномонтажах аншлаг
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 20:06
-
- 45
Первый снег и отрицательные температуры воздуха побудили московских автомобилистов пересмотреть сроки сезонной переобувки своих машин. С утра воскресенья в шиномонтажи начали массово обращаться водители. Днём 22 октября в некоторых шиномонтажах свободное время для записи было уже 1 ноября. Водителям стоит внимательно отнестись к данному вопросу: утром в воскресенье на многих эстакадах наблюдалась гололедица, произошло много мелких ДТП.
- 45
Комментарии (1)