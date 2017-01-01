На остановках столицы появились контейнеры для противогололёдных материалов

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На северо-востоке Москвы на остановках общественного транспорта началась установка ящиков с противогололёдным материалом. В данный момент почти на каждой остановке на Алтуфьевском шоссе установлен большой оранжевый ящик. Пока он пустой, но в ближайшее время в него насыпят песок. За каждым ящиком закреплён дворник. Он обязан в случае необходимости рассыпать песок, чтобы люди не получили травм рядом с остановочным пунктом. Сотрудники ГБУ "Гормост" аналогично перед въездом на эстакады установили похожие контейнеры оранжевого цвета. Внутри него имеется гранитная крошка и лопата. Город готовится к зиме.