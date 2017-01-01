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Огромные ямы на дорогах в Любытинском районе Новгородской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
21:03
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Убитая дорога в Новгородской области от лыжного курорта Любогорье до поселка Хвойная.

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