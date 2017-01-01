Обзор погоды в столице 22 октября

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"В столице выпал первый снег" - именно таким для большинства выдалось воскресенье в столичном регионе. С восходом солнца снег продолжал лежать как на газонах, так и на автомобилях. Температура воздуха утром составляла -2 градуса. Ближе к обеду в столице выглянуло солнце, которое растопило весь выпавший снег. Днём температура воздуха в разных районах столицы составляла 3-5 градусов. По сообщениям синоптиков, первый снегопад может пройти уже совсем скоро - 27 октября.