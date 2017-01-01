С 23 октября на северо-востоке столицы вводится новая выделенная полоса

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Водителям стоит быть внимательнее при следовании по Лианозовскому проезду, а также улицам Череповецкой, Лескова и Широкой на северо-востоке столицы. С 23 октября там вводится полоса для общественного транспорта. Она пройдёт по Лианозовскому проезду, Череповецкой улице, улице Лескова, участку улицы Широкой (между улицами Лесоква и Осташковской) в обоих направлениях. Ожидается, что появление полосы улучшит работу наземного транспорта в районах Северное Медведково, Бибирево и Лианозово. Всего к 2019 году в столице планируют сделать более 80 километров полос для общественного транспорта. Это нужно для того, чтобы автобусы точно соблюдали расписание движения.