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Главная  /  Репортажи  /  С 23 октября на северо-востоке столицы вводится новая выделенная полоса

С 23 октября на северо-востоке столицы вводится новая выделенная полоса

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:09
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Водителям стоит быть внимательнее при следовании по Лианозовскому проезду, а также улицам Череповецкой, Лескова и Широкой на северо-востоке столицы. С 23 октября там вводится полоса для общественного транспорта. Она пройдёт по Лианозовскому проезду, Череповецкой улице, улице Лескова, участку улицы Широкой (между улицами Лесоква и Осташковской) в обоих направлениях. Ожидается, что появление полосы улучшит работу наземного транспорта в районах Северное Медведково, Бибирево и Лианозово. Всего к 2019 году в столице планируют сделать более 80 километров полос для общественного транспорта. Это нужно для того, чтобы автобусы точно соблюдали расписание движения.

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