Экологическая катастрофа в Павловском районе Краснодарского края

Автор: Аноним Дата публикации: 22:28

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В Павловском районе Краснодарского края, ради полива сельхоз полей выкачали всю воду из реки Сосыка. Уничтожена рыба и другая живность.