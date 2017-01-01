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Главная  /  Репортажи  /  Всероссийская ярмарка меда в Коломенском завершила свою работу

Всероссийская ярмарка меда в Коломенском завершила свою работу

Автор:
denis947
Дата публикации:
22:34
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Ежегодная Всероссийская ярмарка меда в Коломенском завершила свою работу.


Ярмарка работала с 12 августа. В работе Ярмарки Меда приняли участие порядка 300 лучших пчеловодов из 50 регионов России (в том числе Ростовская область, Краснодарский край, Башкирия, Горный Алтай, Дальний Восток, Северная Осетия, Западная Сибирь, Пермский край и др.). Москвичам и гостям столицы была предложена различная медовая продукция не только из России, но и из других стран (Казахстан, Киргизия и др.). Пчеловоды привезли более 500 тонн натурального меда по ценам производителей. За весь период работы ярмарка пользовалась спросом у горожан, в последний день работы 22 октября был замечен наплыв покупателей, которые с наступлением холодов решили запастись на зиму настоящим и полезным медом.

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