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"А он тебя целует" - выступление уличных музыкантов в московском метро

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
22:53
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Уличные музыканты выступали в метро с репертуаром группы "Руки Ввверх".

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