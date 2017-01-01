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Главная  /  Репортажи  /  На пригородной станции "Лосиноостровская" начались работы по реконструкции лестничных сходов южного пешеходного моста

На пригородной станции "Лосиноостровская" начались работы по реконструкции лестничных сходов южного пешеходного моста

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:02
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Значительные неудобства ожидают в ближайшее время пассажиров пригородной станции "Лосиноостровская". На время производства работ по реконструкции лестничных сходов южного пешеходного моста доступ к островным платформам № 2 и №3 будет осуществляться только через турникетные павильоны северного пешеходного моста.

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