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Главная  /  Репортажи  /  Первые заморозки и выпавший снег резко ускорили процесс опадания листьев с деревьев

Первые заморозки и выпавший снег резко ускорили процесс опадания листьев с деревьев

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:15
  • 14
  • 1

Первые заморозки и выпавший снег резко ускорили процесс опадания листьев с деревьев.

  • 14
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    01:26
    Как-то странно в 1 час 15мин видеть дневные кадры
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