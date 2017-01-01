Сбой в движении поездов на МЦК

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 08:16

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Утром 24 октября на МЦК произошёл очередной сбой. В сторону станции "Андроновка" поезда следуют с увеличенным интервалом в сорок с лишним минут.