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Сбой в движении поездов на МЦК

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
08:16
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Утром 24 октября на МЦК произошёл очередной сбой. В сторону станции "Андроновка" поезда следуют с увеличенным интервалом в сорок с лишним минут.

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