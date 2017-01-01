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Снежное и прохладное начало недели в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:16
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Похолодание, пришедшее в выходные, сохранится в столичном регионе: минусовые температуры по ночам ожидаются в течение всей недели. Днём в понедельник, 23 октября, столбики термометров покажут от 1 до 3-х градусов тепла. Согласно прогнозам Гидрометцентра, днём возможны небольшие осадки. Утром в столице горожане и гости столицы увидели полноценно лежащий на улице снег. В связи с неблагоприятной погодой осложнилась ситуация и на дорогах столицы: с раннего утра уже заторы.

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