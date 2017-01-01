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На эстакаде Можайского шоссе в Подмосковье произошло ДТП

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:17
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Утром 23 октября на Можайском шоссе в Подмосковье произошло ДТП. На эстакаде через Минское шоссе в сторону Москвы столкнулись 2 автомобиля: "Киа Сид" и "Тойота Королла". Водитель автомобиля "Тойота" не учёл сложные погодные условия и не выбрал правильный скоростной режим, в следствие чего врезался во впереди едущий автомобиль "Киа". К счастью, в ДТП никто серьёзно не пострадал, не считая железа. Сотрудники ДПС вызвали на место коммунальные службы для обработки эстакады. Эстакаду обработали песком.

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