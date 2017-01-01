На эстакаде Можайского шоссе в Подмосковье произошло ДТП

56

56 0

Утром 23 октября на Можайском шоссе в Подмосковье произошло ДТП. На эстакаде через Минское шоссе в сторону Москвы столкнулись 2 автомобиля: "Киа Сид" и "Тойота Королла". Водитель автомобиля "Тойота" не учёл сложные погодные условия и не выбрал правильный скоростной режим, в следствие чего врезался во впереди едущий автомобиль "Киа". К счастью, в ДТП никто серьёзно не пострадал, не считая железа. Сотрудники ДПС вызвали на место коммунальные службы для обработки эстакады. Эстакаду обработали песком.